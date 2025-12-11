Bursa'da Yeşil Dönüşüm: 'Yeşil Şehir Eylem Planı' ile 2,13 Milyar Euro Yatırım

Bursa’nın Yeşil Dönüşümü Resmiyet Kazanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğa dostu projeleri hayata geçirmek için hazırladığı Yeşil Şehir Eylem Planı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Plan; kentin çevresel zorluklarına çözüm üretmeyi, sürdürülebilir ve dirençli kentsel kalkınmayı destekleyecek altyapı yatırımlarını kapsamlı biçimde içeriyor ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine ayrıntılarıyla aktarıldı.

Meclis Oturumu ve Sunum

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin ele alındığı oturumda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Cihat Kahraman tarafından Yeşil Şehir Eylem Planı hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunuldu.

Kahraman, Bursa’nın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programına Türkiye’den dahil olan 5. şehir olduğunu belirterek vizyonu şöyle aktardı: Yeşil Şehir vizyonumuzu, sürdürülebilirlik ilkelerini ortak akıl ile uygulayan, tarihi, kültürel ve doğal mirasına saygılı, dirençli, yenilikçi, yaşanabilir ve mutlu bir şehir olarak belirledik.

Sunumda, 5 yıl boyunca ulaşım başta olmak üzere toplam 8 sektörde 2,13 milyar euroluk yatırım planlandığı, en yoğun altyapı yatırımlarının ulaşım, arazi kullanımı, katı atık yönetimi ve enerji sektörlerinde gerçekleştirileceği vurgulandı. Kahraman ayrıca, 5 yıl içerisinde 32 eylemden 26’sını hayata geçirmeyi; bu 32 eylemin 27’sinin doğrudan Büyükşehir Belediyesi birimleri ve BUSKİ tarafından yürütüleceğini belirtti. Planın uygulanmasıyla yaklaşık 2300 yeni istihdam fırsatı sağlanacağı ve eylemler kapsamında yıllık yaklaşık 663 bin ton karbondioksite eşdeğer sera gazı azaltımı hedeflendiği ifade edildi.

2035 Hedefleri ve Stratejik Öncelikler

Kahraman, plan doğrultusunda 2035 için sektörel hedefleri de açıkladı; kentsel alanda kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması, ulaşımda düşük emisyonlu ve sürdürülebilir türlere geçişin hızlandırılması öne çıkan hedefler arasında yer aldı. Ayrıca tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan yer altı suyu, yüzeysel sular ve deniz kirliliğinin azaltılması; evsel ve endüstriyel katı atıkların uygun şekilde ayrıştırılması, işlenmesi ve bertaraf edilmesinin temel stratejik amaçlar olduğu belirtildi.

Başkan Bozbey’den Teşekkür

Başkan Mustafa Bozbey, Yeşil Şehir Eylem Planının Bursa’nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı ve planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Sporcu Meclis’te Ağırlandı

Oturumda ayrıca Engelliler Komisyonu Başkanı Zehra Aslan, Dünya Engelliler Günü kapsamında yürütülen çalışmalara dair bir sunum gerçekleştirdi. Japonya’da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları finalinde ev sahibi Japonya’yı 2-1 yenerek İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımının altın madalya almasında pay sahibi olan Bursalı futbolcu Mert Ali Özen de Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ağırlandı.

Başkan Mustafa Bozbey, Engelliler Komisyonu üyeleriyle birlikte milli futbolcuyla hatıra fotoğrafı çektirip günün anısına hediye takdim etti; Bozbey, Mert Ali Özen ile gurur duyduklarını ve sporcunun bundan sonra da Bursa’yı başarıyla temsil edeceğine inandığını ifade etti.

