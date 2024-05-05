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Aile Destek Merkezleri 3 milyona ulaştı! Bakan Göktaş: "Kadınlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak için hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Merkezleri'nin (ADEM) kadınların ve vatandaşların kişisel, mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 10:59
Aile Destek Merkezleri 3 milyona ulaştı! Bakan Göktaş: "Kadınlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak için hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Merkezleri'nin (ADEM) kadınların ve vatandaşların hayatına değer katarak pozitif değişimler oluşturmayı amaçladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kadınların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve toplumsal kalkınmayı desteklemek adına çeşitli hizmetler sunduklarını belirtti.

Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan ADEM'lerin, 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini ifade eden Bakan Göktaş, geçtiğimiz yıl sadece 140 bin kişinin bu merkezlerden faydalandığını, bugüne kadar ise yaklaşık 3 milyon kişinin hizmetlerden yararlandığını dile getirdi.

ADEM'lerin kadınların potansiyellerini ortaya çıkarmak için çeşitli kurs ve eğitimler sunduğunu belirten Bakan Göktaş, "ADEM'lerde yapılan her çalışma, kadınların güçlenmesinde önemli bir fark yaratıyor. Kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almasını hedefliyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde ADEM'lerin yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, şu anda 75 ilde faaliyet gösteren 544 ADEM'in güçlü aile yapısını desteklemeye yönelik çalışmalara önemli katkı sağladığını belirtti.

Merkezlerde kadınların mesleki, sosyal ve kişisel gelişimlerine ek olarak aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk hakları gibi eğitimlerin yanı sıra el sanatları, kuaförlük, giyim, terzilik, aşçılık gibi kursların da bulunduğunu sözlerine ekledi.

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