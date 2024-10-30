Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Aileyi Güçlendiren Vizyon Belgesi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Vizyon Belgesi Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Çağdaş Megatrendler Konferansı" kapsamında aileleri korumaya yönelik Vizyon Belgesi ve Eylem Planını tanıttı. Göktaş, "Bu planla amacımız aile kurumunu küresel zararlı eğilimlere karşı kapsamlı bir şekilde korumak ve güçlendirmektir." diye belirtti.

Uluslararası Konferans Katılımı

30. yıl dönümünde Birleşmiş Milletler tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Katar'da düzenlenen konferansta, Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ile Malta Başbakanı Robert Abela'nın eşleri de konuşmacı olarak yer aldı. Göktaş, "Dünyayı Kurtarmak, Aileyi Güvence Altına Almak" başlıklı oturumda katılımcılarla bir araya geldi.

İklim Değişikliği ve Aileler Üzerindeki Etkileri

Göktaş, iklim değişikliğinin etki alanlarını vurgulayarak, "Kuraklık, orman yangınları, deprem ve sel felaketleri gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu problemler ailelerin geleceği için ciddi tehditler oluşturmakta. Çözüm geliştirme konusunda ortak bir sorumluluk taşımalıyız." dedi.

Güçlü İşbirlikleri ile Politika Geliştirme

Bakan Göktaş, iklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelede Türkiye'nin atacağı adımlar olduğuna dikkat çekerek, "2053 net sıfır emisyon hedefi bu kapsamda kritik bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı. Ayrıca, Sayın Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesinin de önemli bir girişim olduğunu belirtti.

Aile Destek Programları ve Hedefleri

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile aile dostu şehir anlayışının benimsenmesinin teşvik edileceğini belirten Göktaş, "Bu eylem planı, dikkatle seçilmiş beş stratejik hedef içermektedir." dedi. Ayrıca, ailelerin karşılaşabileceği olası felaketlere karşı hızlı önlemler alacaklarını da söyledi.

Göktaş, Türkiye’nin 6 Şubat'taki depremlere müdahaleleri hakkında bilgi vererek, vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi ve sağlanan psikososyal destek hizmetleriyle toplumsal iyileşmeye katkıda bulunduklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletlerde "Aile Yılı" ilan edilmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla, Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Aile ve Çağdaş Megatrendler" konulu konferansa resmi davetli olarak katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletlerde "Aile Yılı" ilan edilmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla, Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Aile ve Çağdaş Megatrendler" konulu konferansa resmi davetli olarak katıldı.