Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Bütçesini TBMM'ye Sundı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Yılı Bütçesini Tanıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, kadına yönelik şiddetle mücadele ve sosyal hizmetler konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Göktaş, kadına yönelik şiddetin hayati bir mesele olduğunu ve bu soruna siyaset üstü bir bakış açısıyla yaklaşmayı benimsediklerini belirtti: "Bizim için tek bir vaka bile çok fazladır."

Engelli Bireylere Yönelik Hizmetler Güçleniyor

Bakan Göktaş, engelli bireyler için önem arz eden Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaları aktardı. 6 bin 832 engelliye 106 bakım ve rehabilitasyon merkezinde ücretsiz hizmet sunulduğunu ifade eden Göktaş, 317 özel engelli bakım merkezinde ise 30 bin 165 engellinin yararlandığını vurguladı. Yıl sonuna kadar 190 kapasiteli 2 engelsiz yaşam merkezi açacaklarını ve önümüzdeki yıl 264 kapasiteli 3 merkezin daha hizmete girmesinin planlandığını açıkladı.

Evde Bakım Destek Modeli Uygulanıyor

Bakanlık tarafından sunulan Bakım Destek Merkezleri modelinin ilk pilot uygulaması İstanbul Kıraç’ta başladı. Evde bakım hizmeti alan engellilerin, bu merkezlerde yıllık 20 gün ücretsiz misafir olabilme imkânına sahip olduğunu duyurdu. Ayrıca, 546 bin 642 kişiye evde bakım yardımı sağlandığını ve engelli bakımını üstlenen ailelere aylık 9 bin 77 lira destek verildiğini ifade etti.

Yaşlı Bireylere Yönelik Destekler Arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için 169 huzurevinde 14 bin 662, 270 özel huzurevinde ise 13 bin 508 yaşlının bakım hizmeti aldığını belirtti. Yaşlıların evde aileleriyle birlikte yaşamalarını teşvik ederek, ücretsiz seyahat gelir desteği sunduklarını açıkladı.

Kadının Güçlendirilmesi Stratejisi

2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ile kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Göktaş, bu yıl itibarıyla kamuda kadın çalışan oranının yüzde 42,7, kadın istihdam oranının ise yüzde 32,5'e ulaştığını vurguladı. Hedef, 2028 yılı sonuna kadar bu oranları artırmak olarak belirlendi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çabaları

Kadına yönelik şiddeti önlemek için güçlü bir hukuki yapı oluşturduklarını belirten Göktaş, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin bir şekilde uygulanmasına dikkat çekti. 81 ildeki avukatların desteğiyle şiddet vakalarının etkin takibinin sağlandığını ifade etti.

Sosyal Yardım Programları ve Destekler

Türkiye’de sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'sinin yaşlı, çocuk ve engellilerden oluştuğunu belirten Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ile bu yıl 39,2 milyar lira yardım sağlandığını duyurdu. Ayrıca Ulusal Vefa Programı çerçevesinde temel ihtiyaçları karşılamak için 127 bin vatandaşa 2,8 milyar lira kaynak sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Uluslararası İşbirlikleri ve Projeler

Göktaş, özbekistan ve Azerbaycan ile ortak projeler gerçekleştirdiklerini, koruyucu aile modelinin bu ülkelere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Savaş mağduru Ukraynalı çocuklara ve Filistinli ailelere yönelik destek çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.