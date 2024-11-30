Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan S.A. Açıklaması: Kaybolan Çocuk Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A.'nın kaybolduğu yönündeki haberlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, 22 Kasım'da S.A'nın Çocuk Evleri Sitesi'nden izinsiz olarak ayrıldığını ve bu durumun derhal emniyet birimlerine bildirildiğini belirtti.

Açıklamada, çocuğun yapılan aramalar sonucunda emniyet birimleri tarafından bulunduğu ve yine aynı gün içerisinde kuruluşa teslim edildiği ifade edildi. Ayrıca, S.A. için psikososyal destek sürecinin başlatıldığı da vurgulandı.

Bu gelişmeler, medya kuruluşlarında ve sosyal platformlarda konu hakkında yer alan kaygı verici haberlerin ardından geldi.

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