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Ailede Sorumluluk Bilinci: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den Önemli Mesajlar

Burhan İşliyen, Artvin'de ailede sevgi ve saygının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:30
Ailede Sorumluluk Bilinci: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den Önemli Mesajlar

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen Artvin'de Konferans Verdi

Artvin'de düzenlenen 'Ailede Sorumluluk Bilinci' konulu konferansta Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, aile içindeki sevgi ve saygının önemine dikkat çekti.

Kur'an-ı Kerim ile Başlayan Program

İl Müftülüğü tarafından Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. İşliyen, konuşmasında Hz. Muhammed'in, aile reisliği yaparken ahlaki değerlerin önemine vurgu yaparak, aileyi toplumun temel taşı olarak tanımladı.

Aile ve Toplumun Gelişimi

İşliyen, sağlıklı bir toplum için maddi ve manevi kalkınmanın birlikte ilerlemesi gerektiğini ifade etti ve ailesel ilişkilerin korunması gerekliliğine dikkat çekti. "Aile yolculuğu cennet yolculuğudur," diyerek, evdeki huzurun sağlanması için sevgi ve saygının şart olduğunu belirtti.

Sevgi ve Saygının Önemi

Konuşmasında, "Evde sevgi ve teşekkür dilini kullanmalıyız," diyen İşliyen, psikolojik problemler ve aile içindeki sorunların çoğunun sevgisizlikten kaynaklandığını söyledi. Ayrıca, çocuğun evde saygı görmemesi durumunda ileride sağlıklı bir aile kurmasının beklenemeyeceğini vurguladı.

Aileyi Koruma Stratejileri

Aile birliğinin korunması için eşlere ve çocuklara daha fazla zaman ayrılması gerektiğini belirten İşliyen, günümüzde artan cinsel suçların ve aile huzursuzluğunun televizyon ve sosyal medya etkisi ile ilişkili olduğunu ifade etti.

Konferans Sonrası Hediye Töreni

Etkinliğin sonunda Artvin Valisi Turan Ergün, Doç. Dr. İşliyen’e bir tablo hediye etti. Program, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk...

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verdi. Program, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk...

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verdi. Program, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk...

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verdi. Program, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk...

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verdi. Program, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk...

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verdi. Program, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk...

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verdi. Program, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk...

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (sağ4), Artvin'de "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verdi. Program, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

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