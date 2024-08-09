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Air India, Tel Aviv Uçuşlarını Süresiz Olarak Durdurdu

Hindistan hava yolu şirketi Air India, Tel Aviv uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle askıya aldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:59
Air India, Tel Aviv Uçuşlarını Süresiz Olarak Durdurdu

Hindistan Hava Yolu Şirketi Air India'dan Açıklama

Hindistan merkezli hava yolu firması Air India, Orta Doğu'daki artan gerilimler nedeniyle İsrail'in Tel Aviv kentine yapılan uçuşların süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

Süresiz Uçuş İptali

Air India's resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Tel Aviv uçuşlarımızı bir sonraki duyuruya kadar askıya alma kararı aldık" denildi.

Yolcuların Bilgilendirilmesi

Şirketin yazılı açıklamasında, Tel Aviv'e veya bu kentten seyahat etmeyi planlayan yolcuların biletlerinin iade edileceği bilgisi paylaşıldı. Uçuşların, mürettebat ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla durdurulduğu vurgulandı.

Önceki Uçuş İptalleri

Air India, geçtiğimiz aylarda 2-8 Ağustos tarihleri arasında da Tel Aviv uçuşlarını iptal ettiğini açıklamıştı. Bu karar, bölgedeki gerginliğin artmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Bölgedeki Gelişmeler

Son dönemde yaşanan olaylar arasında, İsrail tarafından Beyrut’ta Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’e düzenlenen hava saldırısı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye’nin Tahran’da suikasta uğraması yer alıyor. Bu saldırılar sonrasında İran ve Hizbullah, Tel Aviv’e misilleme tehdidinde bulunmuştu.

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