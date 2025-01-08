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AJet'ten 2025 İlk İndirimli Uçak Bileti Kampanyası

AJet, 2025'in ilk yurt dışı bilet kampanyasında 9 avrodan başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:13
AJet'ten 2025 İlk İndirimli Uçak Bileti Kampanyası

AJet'ten 2025 İlk İndirimli Uçak Bileti Kampanyası

AJet, yeni yılın heyecanını artıran bir kampanya başlatarak 8-10 Ocak tarihlerinde yurt dışı uçuşlar için 9 avrodan başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı. Bu indirimli biletler, 3 Şubat ile 27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatler için geçerli olacak.

Kampanya Detayları

AJet'in açıklamasına göre, şirket, Türkiye çıkışlı ya da varışlı biletlerde 9 avro ve vergiler dahil uygun fiyatlar sunmayı sürdürüyor. Toplamda 54 noktaya seferler düzenleyen AJet, yüksek kapasitedeki kampanya ile toplam 73 bin koltuk kontenjanı sağlamaktadır.

Yolcular, 9 dolar farkla "EcoJet Paket" ve 32 dolar farkla ücretli değişiklik ve kesintili iade hakkı sunan "Flex Paket" seçeneklerinden yararlanabilirler.

İndirimli uçak biletleri, yalnızca AJet.com, AJet mobil uygulaması, şirketin çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla alınabilecektir.

AJet, yeni yılın ilk yurt dışı kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletleri 9 avro ve...

AJet, yeni yılın ilk yurt dışı kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletleri 9 avro ve vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.

AJet, yeni yılın ilk yurt dışı kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletleri 9 avro ve...

AJet, yeni yılın ilk yurt dışı kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletleri 9 avro ve vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.

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