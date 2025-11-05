AK Parti Bilecik 23 Yıllık Hizmet Yolculuğunu Değerlendirdi

AK Parti Bilecik teşkilatı 23 yıllık hizmet yolculuğunu değerlendirdi

Bilecik’te düzenlenen AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında partinin 23 yıllık hizmet süreci kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

Toplantı gündemi ve değerlendirmeler

Toplantı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Katılımcılar; teşkilat çalışmaları, yerel yönetim faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin projeleri detaylarıyla ele aldı.

Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada “23 yıl önce doğan bir umut, bugün bir milletin gururudur. Her adımı eser, her nefesi hizmet olan bu büyük yolculukta yer almak en büyük onurdur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la çıktığımız bu kutlu yolda, ilk günkü heyecanla yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

