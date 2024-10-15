AK Parti Çiğli İlçe Kongresi'nde Savunma Sanayii Vurgusu

AK Parti Çiğli İlçe Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Dağ, savunma sanayiiyle ilgili meclise sunulan yeni bir teklifi vurguladı ve bu teklifin yeni oluşturulan bir savunma sanayi fonuna yönelik olduğunu belirtti.

AK Parti'nin 23 Yıllık İktidar Yolculuğu

Kongrede yaptığı konuşmada Dağ, AK Parti'nin 23 yıl önce milletin umudu olarak kurulduğunu hatırlattı. 23 yılın 22 yılını iktidarda geçirdiklerini ve son yerel seçim hariç her seçimde birinci parti olduklarını ifade etti.

Savunma Sanayiinde Önemli Adımlar

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayinde attığı adımların altını çizen Hamza Dağ, yerlilik oranının %20'lerden %80'lere yükseldiğini açıkladı. "Türkiye'nin çevresinde savaşların yaşandığı bir dönemde bu oranı artırmak zorundayız," diyen Dağ, bu kapsamda gerekli adımların atılmaya devam edeceğini aktardı.

CHP'ye Eleştiriler

Kongrede Dağ, CHP'nin İzmir'deki yöneticilerini de eleştirerek, İzmir'in İstanbul'a teslim edildiğini söyledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise partisinin mücadeleci ruhunu vurgulayarak tüm sorunları çözeceklerini belirtti.

Kongre Tek Adayla Gerçekleşti

Kongrede tek aday olarak mevcut ilçe başkanı Oktay Özdemir seçildi. Özdemir, "Yarından itibaren sahada olacağız" diyerek destek çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 8), partisinin AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı binası teras katında gerçekleştirilen Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 7), AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ (sağ 9), AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir (sağ 6), de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 8), partisinin AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı binası teras katında gerçekleştirilen Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 7), AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ (sağ 9), AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir (sağ 6), de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 8), partisinin AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı binası teras katında gerçekleştirilen Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 7), AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ (sağ 9), AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir (sağ 6), de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 8), partisinin AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı binası teras katında gerçekleştirilen Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 7), AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ (sağ 9), AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir (sağ 6), de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 8), partisinin AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı binası teras katında gerçekleştirilen Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 7), AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ (sağ 9), AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir (sağ 6), de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 8), partisinin AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı binası teras katında gerçekleştirilen Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 7), AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ (sağ 9), AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir (sağ 6), de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 8), partisinin AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı binası teras katında gerçekleştirilen Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 7), AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ (sağ 9), AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir (sağ 6), de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 8), partisinin AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı binası teras katında gerçekleştirilen Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 7), AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ (sağ 9), AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir (sağ 6), de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 8), partisinin AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı binası teras katında gerçekleştirilen Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 7), AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ (sağ 9), AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir (sağ 6), de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 8), partisinin AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı binası teras katında gerçekleştirilen Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 7), AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ (sağ 9), AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir (sağ 6), de hazır bulundu.