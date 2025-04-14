AK Parti'den Bozbey Hakkında Suç Duyurusu: Yolsuzluk İddiaları Gündemde

AK Parti'den Bozbey Hakkında Suç Duyurusu

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında, "görevi kötüye kullanarak kamuyu zarara uğrattığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, Bursa Adliyesi önünde parti üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından duyuruldu.

Yolsuzluk İddiaları Üzerine Açıklama

Basın mensuplarına açıklama yapan Gürkan, son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ülke genelindeki CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlükleri dikkatle takip ettiklerini belirtti. Gürkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki CHP’nin "ülkenin ve milletin menfaatlerinden ne kadar uzak olduğuna" dikkat çekerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li ilçe belediyelerinin hizmetten uzak, kamu yararıyla bağdaşmayan yönetim uygulamaları sergilediğini ifade etti.

Bursa'nın İtibarı Söz Konusu

Bursa'nın adının, Bozbey başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi ile gündeme gelen taciz iddiaları, akraba atamaları ve adrese teslim işler yüzünden lekelendiğini vurgulayan Gürkan, halkın güvenini sarsan bu uygulamaların hesabını sormanın AK Parti'nin siyasî sorumluluğu olduğunu belirtti.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Gürkan, yapılan harcamaların hukuki açıdan incelenmesini talep ettiklerini söyleyerek, "Bu anlayışla Başkan Mustafa Bozbey ve ilgili belediye yetkilileri hakkında, görevi ve güveni kötüye kullanma suretiyle kamunun zarara uğratılması suçlamalarıyla hukuki süreci bugün başlatıyoruz" dedi.

İddiaların Ciddiyeti

Davut Gürkan, Bozbey'in başkanlığında yürütülen harcamaların şeffaf bir şekilde açıklanmadığını ve toplumun kamu menfaatine uygunluğunun şüpheli olduğunu dile getirerek, "Kamu kaynaklarının kişisel ya da partisel çıkarlar doğrultusunda kullanımı asla kabul edilemez" dedi.

Açıklamanın ardından Gürkan ve beraberindeki partililer, Bozbey ve sorumlular hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında "görevi kötüye kullanarak kamuyu zarara uğrattığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bursa Adliyesi önünde parti üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında "görevi kötüye kullanarak kamuyu zarara uğrattığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bursa Adliyesi önünde parti üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.