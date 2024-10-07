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AK Parti'den Çocuk Koruma İçin Meclis'te Girişim

AK Parti, çocukların korunması adına Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için harekete geçecek.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:00
AK Parti'den Çocuk Koruma İçin Meclis'te Girişim

AK Parti, Çocukların Korunması İçin Adım Atıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) sözcüsü Ömer Çelik, çocukların korunmasına yönelik yeni bir adım atılacağını duyurdu. Çelik, "Grubumuz Meclis'te çocukların korunmasına yönelik bir araştırma komisyonunun kurulması için girişimde bulunacak" ifadelerini kullandı.

Çocukların Geleceği İçin Önemli Bir Adım

Bu gelişme, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek adımların önemine dikkat çekiyor. Çelik, çocukların haklarını koruma ve onların daha iyi bir ortamda yetişmelerini sağlama hedefinde olduklarını belirtti. Bu girişim, toplumda çocukların korunması ve haklarının gözetilmesi adına atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

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