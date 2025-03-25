AK Parti'den Erdoğan ve Ailesine Yapılan Saldırılara Sert Tepki

AK Parti'den Sert Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik yapılan hakaretlere karşı önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Saraçhane'de gerçekleşen protesto gösterilerinin ardından Ala, “Bu ahlaksız alçak hezeyanları şiddetle lanetliyorum. Bu haysiyet yoksunu rezil duruma derhal son verilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Provokasyona Dikkat Çekildi

Ala, CHP Genel Başkanı ve yöneticilerinin sokak çağrılarıyla marjinal gruplara alan açtığını vurguladı. “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik bu alçak hakaret ve saldırıların gereğini devletin kurumları harfiyen yerine getirecektir.” diyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da Erdoğan'a yapılan hakaretleri kınayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri kınıyor ve lanetliyorum.” dedi.

Demokratik Zemin Vurgusu

Sırakaya, vandalizmi kendilerine yol edinmiş grupların, kamu malına zarar veren eylemlerini kınadı ve CHP'ye bu tür eylemleri sonlandırmaları yönünde çağrıda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ise İstanbul'daki protestoları değerlendirerek, “Bu hadsizlikle aslında milyonların iradesi, devletimizin ali makamı da hedef alınmıştır.” şeklinde konuştu.

Son Uyarılar

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum Tenzile annemize saldırdığınız bugün, bizim sabrımızın sona erdiği gündür.” diyerek, kararlılıklarını ifade etti.