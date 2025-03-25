AK Parti'den Erdoğan ve Ailesine Yapılan Saldırılara Sert Tepki

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaretleri kınadı. Genel Başkanvekili Ala, 'Bu ahlaksız alçak hezeyanları şiddetle lanetliyorum' dedi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:42
AK Parti'den Erdoğan ve Ailesine Yapılan Saldırılara Sert Tepki

AK Parti'den Sert Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik yapılan hakaretlere karşı önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Saraçhane'de gerçekleşen protesto gösterilerinin ardından Ala, “Bu ahlaksız alçak hezeyanları şiddetle lanetliyorum. Bu haysiyet yoksunu rezil duruma derhal son verilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Provokasyona Dikkat Çekildi

Ala, CHP Genel Başkanı ve yöneticilerinin sokak çağrılarıyla marjinal gruplara alan açtığını vurguladı. “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik bu alçak hakaret ve saldırıların gereğini devletin kurumları harfiyen yerine getirecektir.” diyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da Erdoğan'a yapılan hakaretleri kınayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri kınıyor ve lanetliyorum.” dedi.

Demokratik Zemin Vurgusu

Sırakaya, vandalizmi kendilerine yol edinmiş grupların, kamu malına zarar veren eylemlerini kınadı ve CHP'ye bu tür eylemleri sonlandırmaları yönünde çağrıda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ise İstanbul'daki protestoları değerlendirerek, “Bu hadsizlikle aslında milyonların iradesi, devletimizin ali makamı da hedef alınmıştır.” şeklinde konuştu.

Son Uyarılar

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum Tenzile annemize saldırdığınız bugün, bizim sabrımızın sona erdiği gündür.” diyerek, kararlılıklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor
2
Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi
3
Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
4
TDV, Haremeyn Bölgesinde 60 Bini Aşkın Kişiye Ramazan Yardımı Ulaştırıyor
5
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Hapishanelerindeki Kadın Mahkumlar İşkenceye Maruz Kalıyor
6
Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor
7
Sakarya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi