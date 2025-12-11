DOLAR
Fatih'te 92 Kilo 350 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Fatih'te iki adrese düzenlenen operasyonda 92 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 şüpheli N.E. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:22
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin elde ettiği istihbarat doğrultusunda Fatih'te iki ayrı adrese 7 Aralık tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyon detayları

Adreslerde yapılan aramada, 23 paket halinde toplam 92 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulunan maddenin 21 kilo 800 gramı kristal, 70 kilo 550 gramı sıvı olarak kayda geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Operasyonda N.E. adlı şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

