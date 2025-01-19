AK Parti'den Gençlere Vizyon Mesajı: 2030 Yılı için Hedef Büyütüyoruz

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, 2030 sonrası için gençlerle ülkenin daha etkili olacağına inandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:23
AK Parti'den Gençlere Vizyon Mesajı: 2030 Yılı için Hedef Büyütüyoruz

AK Parti'den Gençlere Vizyon Mesajı

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin Sivas Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Güler, "İnşallah 2030'lardan sonra bu ülke gençlerimizle çok daha büyüyecek, çok daha etkili bir ülke olacak. Biz buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sivas Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Güler, geleceğin dijital platformlar ve yapay zeka uygulamaları ile şekilleneceğine dikkat çekti. Güler, "2030 yılında emek yoğun işlerde işçi kavramının olmayacağını düşünüyorum. Yapay zeka uygulamalarıyla birlikte birçok sistem kendi kendini yönetecek bir üretim platformuna dönüşecek." şeklinde konuştu.

22 Yılda Sağlanan Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda ülkenin altyapısının güçlendiğini vurgulayan Güler, "Geçmişte ulaşım ve sağlık alanlarında gerilerdeydik, ancak adım adım ilerledik. Gayri safi milli hasılamız 1 trilyon 300 milyar dolara ulaştı." bilgisini verdi.

Gençlere Okuma Tavsiyesi

Güler, gençlere kitap okumalarını tavsiye ederek, Türkiye'nin büyük hedeflerine ulaşacağını belirtti. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasında yer alacaktır." ifadelerini kullandı.

Hayal Kurmanın Gücü

AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed İsmail Kap, hayal etmenin önemine dikkat çekerek, gençlere hedef koymaları konusunda tavsiyede bulundu.

Kongre, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'nin de konuşmalarıyla devam etti. AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığına Batuhan Çelikten seçildi. Çelikten, görevi devreden Fatih Sakarya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen...

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sivas Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen...

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sivas Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

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