AK Parti’den İBB’ye Zam Tepkisi: Fahiş Artışlar Eleştirildi

AK Parti’den İBB’ye Zam Tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grubu Tarife Komisyonu üyeleri, İBB yönetiminin 7 yıllık görev süresini değerlendirdikleri toplantıda yeni tarifeler ve zamlara sert tepki gösterdi.

Basın açıklaması ve katılımcılar

İBB AK Parti Meclis Grubu Tarife Komisyonu, İBB Meclisi’nde CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen yeni tarifeler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Binası AK Parti Grup Odası’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, AK Parti Meclis Üyeleri ve Tarife Komisyonu Üyeleri Meryem Karaköse ve Süheyla Topçu katıldı.

Murat Türkyılmaz’ın değerlendirmesi

Murat Türkyılmaz basın açıklamasında, ’Finansal kaynaklar anlamında 2019 yılında kendi öz kaynaklarımızı temin edeceğiz. Yeni finansal modeller bulacağız’ diyen CHP’li İBB yönetiminin bugün 7 yıl sonra gelmiş olduğu nokta İstanbulların en zaruri ihtiyaçları olan su, ulaşım gibi başlıklarda bile yüzde binleri aşan zamlarda hiçbir enflasyon oranıyla rakamıyla izah edilemeyecek yakıt, elektrik giderlerinden gelen zamlarla izah edilemeyecek bir noktada zamlar yaparak bir zam ekonomisi üzerinden kaynaklarını yönettiğini maalesef görüyoruz" dedi.

Mezarlık ve defin ücretlerindeki artışlar

Meryem Karaköse mezar fiyatı artışlarına ilişkin, "272 TL’den 408 TL’ye çıkarıldı dese de aslında fiyat 272 TL’den 544 TL’ye çıkarılması meselesidir. Burada da bu artışla 2019 yılında 80 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda aslında küçümseyerek bir cümleyle geçiştirdikleri rakamdaki artış bile yüzde 580’dir. Kıymetli basın mensupları, sorumuz da çok basittir bu konuda ruhsat vermenin hangi maliyet unsuru bu artışı izah edebilir? Ne enflasyon söylemi ne de genel gider argüman bunu açıklamaya yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Karaköse, birinci grup mezar yeri fiyatı ile ilgili olarak da "Burada mezar yerinde 334 bin 896 TL’ye yükseldiği çok fazla basınında yer aldı. Bu artış bir yıl öncesine göre bile 2025’te yapmış olduklarından da 111 bin 632 TL idi. O zaman bile büyük bir artışla bunu gerçekleşti. Son yapılan zamla beraber de bu artış maalesef bugün 334 bin 896’ya yükseldi" dedi.

En düşük dördüncü grup mezar yeri içinse Karaköse, "2019’da 2 bin TL olan en düşük dördüncü grup mezar yerimiz 10 bin 728 TL’ye yükseltildi. Kendilerinin küçük gördüğü ’çok fazla artış demedikleri’ bu yerde bile yüzde 436’lık bir artış söz konusudur. Yine lahit mezarlarda da ... artış var arkadaşlar. Yüzde bin 271’dir" şeklinde konuştu.

Çeşme yaptırma ve hayır işleri

Karaköse, çeşme yaptırma ücretlerindeki artışı şöyle aktardı: "Bir önceki yıla göre bile yüzde 731 artış yaparak 61 bin 660 TL’ye çıkarttıkları bu çeşme yaptırma meselesi son geçen tarife ile beraber 500 bin TL’ye yükseltilmiştir. Yani 2019’da bu çeşme yapım ücretinin de 10 bin TL olduğunu düşünürsek, buradaki artışın 2019’dan bugüne kadar yüzde 4 bin 900 olduğunu görüyoruz."

Otopark politikası ve ücret artışları

Karaköse, otopark sorununa ilişkin eleştirilerini, "Seçim vaatlerinde hatırlarsanız ilk seçimlerde 100 bin otopark yaptıracağız vaadiyle gelen bir anlayış söz konusuydu. Tabii burada otopark yapmak yerine otopark ihtiyacının büyüdüğü bir ortamda çözüm üretmek yerine de yaptıkları tek şey maalesef tarifeleri büyütmek oldu" sözleriyle sürdürdü.

Ücret örnekleri vererek durumu şöyle özetledi: "2019 yılında 6 TL olan ... otopark ücreti 2024 yılında 70 TL’ye çıkardılar. 2025 yılına geldiğimizde de 1- 2 saatlik otopark ücreti 220 TL olmuştur. Burada da yaklaşık 2019’dan bugüne kadar toplam artış kıymetli İstanbullular ’1 TL olsun’ diye önerdikleri otopark ücretine 2019’dan bugüne kadar yüzde 3 bin 567’lik bir artış yaptılar." Karaköse, Avrasya Tüneli geçiş ücreti ile kıyaslayarak, "Avrasya Tüneli‘nin geçişi bugün 225 TL. İstanbul’da geldiğimiz noktada 1- 2 saatlik otopark ücretleri 220 TL’dir" dedi.

Su ve toplu taşıma zamları

Karaköse su zamlarıyla ilgili olarak, "2019’dan bugüne kadar suya yapılan zam yüzde bin 40’tır. Bedava vermeyi söyledikleri, bedava vermemizi teklif ettikleri ve kendilerinin geldiğinde de ucuzlatacaklarını söyleyerek seçim kazandıkları bir anlayış bugün suyun metre küpünü maalesef 52,45 TL’ye yükseltmiştir" ifadelerini kullandı.

Ulaşım zamlarına da değinen Karaköse, "2019 yılında 2,6 TL olan bilet ücreti bugün biliyorsunuz 35 TL’ye yükseltmiştir. Bu artış 2019’dan bugüne kadar yüzde bin 246 olmuştur. Benzinle yaptığımız mukayese de AK Parti döneminde yani 2019 yılında bir bilet ücreti 0,41 litre benzin alırken bugün yapılan zamla 35 TL olan bilet ücretiyle de 0,66 litre benzin alınmaktadır." diye konuştu.

Basın açıklaması, AK Parti Grubu üyelerinin tarifelerin gerekçelerine ilişkin sorularını sürdürmesi ve yapılan zamların vatandaşın yaşam maliyetine etkisini vurgulamasıyla son buldu.

