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AK Parti'den Yeni Anayasa Çalıştayı Hamlesi

AK Parti, Yeni Anayasa Çalıştayı'nı başlatarak sivil ve özgürlükçü bir anayasa hedeflediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:36
AK Parti'den Yeni Anayasa Çalıştayı Hamlesi

AK Parti Yeni Anayasa Çalıştayı'na Başladı

AK Parti, yeni anayasa hazırlıkları için ilk çalıştayını gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, anayasa çalışmalarının amacının toplumun farklı kesimlerini kapsayarak demokratik ve özgürlükçü bir çerçeve oluşturmak olduğunu vurguladı.

Özgürlükçü Bir Anayasa Vurgusu

Yazıcı, "Sadece bugün değil, dünden bu yana Anayasa'nın temel maddelerini korumanın öneminin bilincindeyiz. Bu konudaki kararlılığımız nettir," şeklinde konuştu. AK Parti'nin, toplumu bir bütün olarak kucaklayan, insan haklarını ön planda tutan bir anayasa taslakları hazırlamak hedefinde olduğunu belirtti.

Yeni Anayasa Kodları

Yeni anayasanın temel kodlarının yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü olduğunu ifade eden Yazıcı, bu kapsamda geniş katılımlı bir uzlaşma sürecine gideceklerini kaydetti.

Sivil ve Demokratik Bir Süreç

Yazıcı, "Anayasa'nın hazırlanma yönteminin demokratik ve sivil olması gerektiğine inanıyoruz. Bu süreç, halkın talepleriyle başlayacak ve nihayetinde halkımızın onayına sunulacaktır," diye ekledi.

Bireyin Özgürlüğü Önceliğimiz

Yeni anayasanın çıkış noktasının bireylerin özgürlüğü olduğunu belirten Yazıcı, "Temel felsefesi birey özgürlüğü olan bir anayasa, Türkiye'de demokrasinin ve insan haklarının güçlenmesi açısından şarttır," ifadelerini kullandı.

Çalıştayların Devamı Gelecek

Bugün gerçekleştirilen çalıştayda, "Türkiye'nin neden yeni anayasa ihtiyacı var?" gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunulacağı açıklandı. AK Parti, bu yönde yapılacak çalıştaylarla toplumun farklı görüşlerini toplayarak yeni anayasa çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

İlk Dört Madde Tartışmaları

Yazıcı, anayasanın ilk dört maddesi hakkında muhalefet kesimlerin eleştirilerine yanıt vererek, "Bu maddelerin korunmasında herhangi bir problemimiz yoktur," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu süreçte millete hizmetin önemine vurgu yaptığını hatırlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenen "Yeni Anayasa...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenen "Yeni Anayasa Çalıştayı" öncesi basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenen "Yeni Anayasa...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenen "Yeni Anayasa Çalıştayı" öncesi basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenen "Yeni Anayasa...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenen "Yeni Anayasa Çalıştayı" öncesi basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (sağ 2), parti genel merkezinde düzenlenen "Yeni...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (sağ 2), parti genel merkezinde düzenlenen "Yeni Anayasa Çalıştayı"na katıldı.

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