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AK Parti, Depremde Dayanışmayı Güçlendiriyor

AK Parti, depremin ikinci yılında Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya gelecek, dayanışmayı pekiştirecek.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:10
AK Parti, Depremde Dayanışmayı Güçlendiriyor

AK Parti, Deprem Bölgesinde Vatandaşlarla Buluşacak

AK Parti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla, bakanlar, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve teşkilat mensupları ile birlikte bölgede kapsamlı bir program gerçekleştirecek.

Vatandaşlarla Birebir İletişim Kurulacak

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından, AK Parti yetkilileri vatandaşlarla birebir temas kurarak hane ziyaretleri yapacak. Bu ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın selamları depremzede vatandaşlara iletilecek, afet sonrası yapılan çalışmalar hakkında dönütler alınacak.

Yaralar Birlikte Sarılacak

Program kapsamında yeni konutlarına kavuşan ailelerle bir araya gelinerek, henüz ev teslimi yapılmamış vatandaşların beklenti ve talepleri dinlenecek. Ayrıca devletin bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılacak.

Tüm Türkiye'nin Destek Mesajı

Türkiye genelindeki AK Parti milletvekillerinin de katılım sağlayacağı bu programlarla, sadece bölge halkının değil, tüm Türkiye’nin depremzedelerin yanında olduğu mesajı güçlü bir şekilde iletilecek.

Devlet Hep Yanınızda

AK Parti'nin yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman milletin yanında olduğu bu büyük organizasyonla bir kez daha ön plana çıkması amaçlanıyor. Depremin ikinci yıl dönümü vesilesiyle acıların paylaşılarak hafifletilmesi ve umutların birlikte yeşertilmesi hedefleniyor.

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