AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: "Kıbrıs Stratejik Bir Nokta"

Mustafa Elitaş'tan Kıbrıs vurgusu

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de düzenlenen AK Parti Melikgazi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, Kıbrıs'ın dünyanın en stratejik bölgelerinden biri olduğunu belirterek, orada hatalara ve iç mücadelelere yer olmadığını vurguladı.

Kıbrıs İçin Birlik ve Gayret Çağrısı

Elitaş, "Kıbrıs, fitne ve fesada yer olmayacak bir alan. Orada iç yarışlarla ülkeyi zirveye taşımak için ne yapılması gerektiğine odaklanmamız lazım." dedi. Kayseri'deki konuşmasında Türkiye'nin AK Parti öncesi durumuna da değinerek, ülkenin artık tank üretebilen ve silah satabilen bir konumda olduğunu vurguladı.

Birlikte Çalışma Vurgusu

Elitaş, Cumhur İttifakı'nın partilerinin millete layık bir şekilde çalışması gerektiğini belirtti. "İlk günkü heyecanla hizmet etmeye devam ediyoruz." diyerek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Savunma Sanayindeki Gelişmeler

Kongrede AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da söz aldı. Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini ve savunma sanayiinde kaydedilen ilerlemeleri aktardı.

Kongrede ayrıca, Ayşe Böhürler, Fatih Üzüm, Memduh Büyükkılıç, Mustafa Palancıoğlu ve Tayyar Şahin de konuşmalar gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde AK Parti Melikgazi 8. Olağan İlçe Kongresi düzenlendi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş (sol 3), AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sol 4) katıldı.

Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde AK Parti Melikgazi 8. Olağan İlçe Kongresi düzenlendi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş (sol 3), AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sol 4) katıldı.