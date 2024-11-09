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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Yıldırım İlçe Kongresi'nde Ekonomik Vizyonu Vurguladı

Demiröz, Yıldırım İlçe Kongresi'nde Türkiye'nin ekonomik durumu ve terörle mücadele konularında görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 00:32
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Yıldırım İlçe Kongresi'nde Ekonomik Vizyonu Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Yıldırım İlçe Kongresi'nde Ekonomik Vizyonu Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, partisinin Yıldırım 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin ekonomik refah seviyesinin gelecekte yükseleceğine inandığını belirtti. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, AK Parti’nin 22 yıllık hizmet sürecinde üye sayısının 12 milyona yaklaştığını ifade etti.

Hizmette Ayrım Yapılmıyor

Demiröz, partisinin hizmet anlayışında etnik ve dinsel ayrım yapmadığının altını çizerken, "Kuzeye ne yaptıysak güneyimize de aynı, batıda ne varsa doğuda da var" dedi. Örnek olarak, Diyarbakır, Van ve Erzurum gibi doğu şehirlerini batı şehirleriyle karşılaştırarak, bu bölgelerin gelişimine dikkat çekti.

Terörle Mücadele ve PKK'ya Tepki

Türkiye’nin terörle mücadelesine de değinen Demiröz, PKK'nın gerçek amaçlarının Kürt halkının çıkarları ile ilgisi olmadığını iddia etti. "PKK'nın Kürt kardeşlerimizle bir derdi yok. Onlar yalnızca Amerikancı ve terörist amaçlarla hareket ediyorlar" diye konuştu.

Ekonomik Gelişmeler ve Özel Sektör Vurgusu

Ekonomi konusundaki çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Demiröz, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin olumlu yönde ilerlediğini açıkladı. Bursa gibi sanayi şehirlerinde özel sektörün desteklenmesi gerektiğinde ısrarcı olan Demiröz, “2025'ten sonra ülkemiz tekrar eski refah seviyesine kavuşacak” dedi. Ayrıca, ülke rezervlerinin 360 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Demiröz, AK Parti’nin liderliğinde Türkiye’nin önümüzdeki günlerde refah seviyesini yeniden yakalayacağını ifade etti.

Kongrede AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Matlı, Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da konuşma yaptı. Tek adayla gidilen seçimde İrfan Akkaya yeniden başkan seçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (fotoğrafta), Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (fotoğrafta), Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan AK Parti Yıldırım 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Demiröz, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (fotoğrafta), Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (fotoğrafta), Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan AK Parti Yıldırım 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Demiröz, burada konuşma yaptı.

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