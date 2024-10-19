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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da Nikah Şahidi Oldu

Bursa'da Safa Yaşar Çelik ve Berra Esgin çiftinin nikahında, Efkan Ala şahitlik yaptı. Törende birçok önemli isim yer aldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:52
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da Nikah Şahidi Oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da Nikah Şahidi Oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da düzenlenen bir nikah töreninde şahitlik yaptı. Bursa'da evlenen çift, Safa Yaşar Çelik ve Berra Esgin, mutluluklarını dostlarıyla paylaştı.

Nikah Töreni Detayları

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda gerçekleşen tören, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in oğlu Safa Yaşar Çelik ile TBMM 27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in kızı Berra Esgin için gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Yer Aldı

Nikahın kıyılmasına Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından yapıldı. Müftü Karabayır, nikah cüzdanını gelin Berra Esgin'e teslim etti. Nikah şahitleri arasında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, IYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve daha birçok önemli isim yer aldı.

Davetliler ve Teşekkürler

Törende Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, milletvekilleri ve iş insanları gibi pek çok davetli bulunmaktaydı. Çiftin aileleri, katılanlara teşekkür etti.

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