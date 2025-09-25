AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan Esenler'de esnaf ve gençlerle buluştu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Esenler'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İnan, Atışalanı ve Kemer Caddesi'ndeki esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını dolaşarak teşkilat üyeleriyle birlikte esnafa işleriniz hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Esnaf ziyaretleri ve vakıf buluşması

Esenler'deki programında İnan, Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfını da ziyaret ederek burada konuşma yaptı. İnan, geçmişe referansla "10, 12 sene önce eski Türkiye'de insanların Kürt'üm, Alevi'yim, Arap'ım, dindarım diyemediğini, başörtüsüyle üniversiteye girenlerin akademisyenler tarafından mobbinge uğradığını" anlattı.

Bugün ise isteyenlerin başörtüsüyle üniversiteye gidip vali, akademisyen olabildiğini, dinini, ırkını ve düşüncesini rahatça ifade edebildiğini vurgulayan İnan, "Bu Türkiye AK Parti'nin özgür Türkiye'sidir, Recep Tayyip Erdoğan'ın özgür Türkiye'sidir." dedi.

Dış politika ve muhalefet eleştirisi

İnan, Birleşmiş Milletler'deki konuşmalara atıfla, diğer dünya liderlerinin nesli tükenen balinalardan söz ettiği sırada Cumhurbaşkanı'nın 2011'den beri mazlumları ve Aylan bebekleri savunduğunu belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'dan 4 gün önce ABD'ye uğurladıklarını anımsatarak, uçağa bindiği andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırılarının sürdüğünü söyledi.

İnan, muhalefetin özellikle Gazze konusunda istismar yaptığını belirterek, "Hani siz milletin partisiydiniz? Hani siz Kuvayımilliye'nin partisiydiniz? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı yurt dışına çıktığında ana muhalefet partisine, özellikle Gazze konusunda istismar yapmak yakışır mı Allah aşkına? Ama bunların genetikleri böyle." ifadelerini kullandı.

Siyasi istismarcılara karşı uyarı

Türkiye'nin terörle çektiği sıkıntılara dikkat çeken İnan, "Hamdolsun biz birçok meseleyi, Kürt sorununu çözdük. Bugün terör sorunuyla ilgili bir çözüm oldu" değerlendirmesinde bulundu. Herhangi bir siyasi çıkar uğruna veya popülerlik için hassas konuların istismar edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen İnan, "Bu tür siyasi istismarcılara da asla müsaade etmememiz lazım" uyarısında bulundu ve istismarın gelecek nesillere ağır bir vebal bırakacağını belirtti.

Gelecek hedefleri ve gençlerle buluşma

İnan, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2028'de yeni zaferlere hazırlandıklarını kaydetti. Konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden İnan, daha sonra 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Halk Buluşması ile Es Cafe'de gerçekleştirilen "Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programına katıldı. Burada gençlerle bir araya gelen İnan, soruları yanıtlayıp görüş alışverişinde bulundu.