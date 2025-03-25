AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trajik trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:10
AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Olay, D-100 kara yolunda, gece saatlerinde Gerede'den Bolu istikametine giden 14 KJ 700 plakalı otomobilin, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkiinde G.K. tarafından yönetilen 51 ABC 707 plakalı tıra arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

Yaşanan kaza sonrası, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kazanın ardından gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Çongar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Mehmet Çongar kurtarılamadı.

Bu trajik olay, Gerede ilçesinde büyük bir üzüntü yarattı. Çongar, partisi ve bulundugu topluluğu için değerli bir liderdi.

AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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