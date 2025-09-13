AK Parti, İstanbul'da 30 Yaş Üstü Öğrencilerin İndirim Hakkını Yeniden Mahkemeye Taşıyor

AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirim hakkını mahkemeye taşıyor

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul'da 30 yaşını dolduran öğrencilerin toplu ulaşımda indirimli tarifeden yararlanma hakkını sağlamak için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Türkyılmaz: Eğitim hakkı yaşla sınırlandırılamaz

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitim hakkının temel ve evrensel bir hak olduğunu; modern sosyal devlet anlayışında yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesinin anayasal ve insan hakları bağlamında zorunluluk olduğunu vurguladı.

Türkyılmaz, açıklamasında şunları kaydetti: "Ne var ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında alınan bir karar, bu temel prensiple ciddi bir çelişki yaratmıştır." 13 Eylül 2020 tarihli ve 901 sayılı İBB Meclisi Kararıyla yapılan değişiklikle, 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirimden yararlanması sınırlandırılmış ve bu öğrencilere yalnızca yüzde 10 oranında indirim tanınmıştır. Verilen gerekçe ise bazı kişilerin indirim hakkını suistimal ettiği yönündeki varsayımdır.

Türkyılmaz, suistimal iddiasının sistemin denetim kapasitesiyle ilgili olduğunu belirterek, önerilerinin transkript, devam durumu, program düzeyi gibi objektif kriterlerin geliştirilmesi yönünde olduğunu; ancak bunun yerine yalnızca yaş esas alınarak binlerce öğrencinin mağdur edildiğini ifade etti.

Mahkeme kararı ve İBB Meclisi'ndeki yeni düzenleme

AK Parti grup tarafından açılan iptal davası sonucunda, uygulama İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş; böylece yaş sınırı olmaksızın öğrenci statüsündeki herkesin indirimli tarifeden yararlanabileceği karara bağlanmıştı.

Türkyılmaz, buna karşın İBB yönetiminin Eylül 2025 Meclisinde aynı uygulamayı yeniden gündeme getirip CHP oylarıyla kabul ettiğini söyledi: "İBB yönetimi, mahkeme kararına rağmen Eylül 2025 Meclisinde aynı hukuksuz uygulamayı yeniden gündeme getirmiş ve CHP oylarıyla tekrar kabul etmiştir." Yapılan tek değişikliğin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin SGK kaydı olmadığını belgelemeleri halinde indirimden yararlanabilmeleri olduğunu belirtti ve bunun mahkeme gerekçesini karşılamadığını vurguladı.

Türkyılmaz, bu uygulamanın İBB başkanının seçim döneminde söz verdiği "Ulaşımı ucuzlatacağız" vaadiyle çeliştiğini, düzenlemenin öğrenciye aylık yaklaşık 1500 lira ek yük getirdiğini savundu.

AK Parti'nin yaklaşımı ve sonraki adımlar

Türkyılmaz, İBB yönetiminin mahkeme kararını yok saydığını ve binlerce öğrencinin mağduriyetine yol açtığını belirterek, AK Parti olarak hem siyasi hem hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı: "Biz ise bugüne kadar olduğu gibi hem siyasi hem de hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, gerekli tüm girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz."

Metropol kentlerde öğrencinin yaşının değil ihtiyacının esas alınması gerektiğini ifade eden Türkyılmaz, toplumsal kalkınmanın her yaştan bireyin öğrenme sürecine erişimini kolaylaştırmakla mümkün olacağını söyledi.

İBB Meclisi'ndeki oylama geçmişi

Hatırlatmak gerekirse, İBB Meclisinde 11 Temmuz 2024 tarihinde alınan karar ile 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranları yüzde 10'a düşürülmüştü. AK Parti grubunun yargıya taşıdığı bu uygulama, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Eylül oturumunda ise "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" kapsamında, 30 yaşını doldurmuş öğrencilere yönelik indirim oranı maddesinde ısrar edilerek, yüksek lisans ve üstü öğrenciler için SGK kaydı bulunmadığını e-devlet çıktısıyla kanıtlamaları halinde 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanabilecekleri düzenlemesi getirildi. Bu düzenleme AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla kabul edildi.

Gelişmelerin hukuki süreci ve olası yeni dava adımları, önümüzdeki günlerde tarafların atacağı adımlarla netleşecek.