AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: "Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışıyoruz"

AK Parti Kadın Kolları, Kadınların Güçlenmesi İçin Söz Verdi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Eskişehir'de düzenlenen "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programında önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, "Kadınların siyasette, ekonomide, sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer edinmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Kadınının Gücü

Ercan, AK Parti olarak kuruluşlarından bu yana Anadolu kadınının gücüne inandıklarını belirtti. "Kadınların bu topraklarda hem üretimin hem de değişimin temeli olduğunu" ifade eden Ercan, "Kadın Kolları olarak da bu anlayışın sahadaki taşıyıcısıyız. 81 ilde, 922 ilçede, mahalle ve köy teşkilatlarımızla kadınların hayatına dokunan, çözüm üreten, destek veren bir yapıyı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Ekonomik Kalkınma ve Kadınlar

Kadınların potansiyelini destekleyen bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Ercan, "Kadın emeği bir tercih meselesi değildir, bu toplumsal adaletin, fırsat eşitliğinin ve demokratik kalkınmanın en temel gereğidir." dedi. Ercan, kadın kooperatiflerinin yaygınlaşmasının ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal dayanışmaya da katkı sağladığını vurguladı.

Gelecek İçin Kadınlar

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise güçlü bir ülkenin temel taşlarının güçlü kadınlar, aileler ve toplumlar olduğunu belirtti. Gürcan, kadınların kazançlarının %80'inin ailelerine ve topluma yatırıldığını ifade ederek, "Kadın sadece üretici değil, nesillerin yetiştiricisi ve toplumun niteliğini belirleyen en büyük etkendir." dedi.

Kadının Rolü Vurgulandı

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, kadının toplumun temel direği olduğunu ifade ederken, İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun da kadınların güçlenmesine büyük önem verildiğini belirtti. Program, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve kadın kooperatif başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ercan'dan Yanıklara Geçmiş Olsun Ziyareti

Ercan, program sonrası Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında yaralanan Kader Dereli'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ercan, yeşil vatanı korumak için mücadele eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, bu konudaki kararlılıklarını yineledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kentteki bir otelde düzenlenen "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programında konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kentteki bir otelde düzenlenen "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programında konuştu.