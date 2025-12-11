Kütahyalı Usta Asya Nil Şavk: "Gerçek Gözlemeyi Yaşatıyorum"

Kütahyalı Usta Asya Nil Şavk: "Gerçek Gözlemeyi Yaşatmaya Çalışıyorum"

Kütahya'da gelenekten kopmayan gözleme atölyesi

Asya Nil Şavk, Kütahya'da açtığı işletmede geleneksel yöntemlerle gözleme yaparak, unutulmaya yüz tutan gerçek gözleme kültürünü yaşatmayı amaçladığını söyledi. Şavk, işletmesinde geçmişin izlerini taşıyan ürünler sunduğunu belirtti.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıbbî Görüntüleme Merkezinde eğitim aldığını ifade eden Şavk, gözlemenin Anadolu'da yokluk zamanlarının yemeği olduğunu anlattı. Şavk, "Eskiden insanlar ellerindeki haç haç, un ve yağla karınlarını doyururdu. Ben de işletmemde o dönemde nasıl yapılıyorsa aynı şekilde üretmeye çalışıyorum" dedi.

Üniversite yıllarında Çanakkale'de aşçılık yaptığını söyleyen Şavk, o dönemde mutfakta satılan gözlemelerin geleneksel tariften uzak olduğunu fark ettiğini kaydetti. Şavk şöyle konuştu: "Hamuru açıp içine mısır, peynir koyup gönderiyorlardı. Bu değil arkadaşlar. Gözleme deyince aklıma haşhaşlı olan geliyor. Dışarıda hiç görmemiştim. Mesela gözlemenin içine mısır girmez".

Memleketine döndükten sonra kendi dükkanını açan Şavk, haşhaşlı, yaren, ıspanaklı, peynirli ve patatesli gözlemeler yaptığını ve ürün çeşidini gelenekten kopmamak için sınırlı tuttuğunu vurguladı. "Temelinde ninelerimizin taze sütle yaptığı peynirlerle hazırlanan ürünler yatar. Bence bu yeterli" dedi.

Ürün fiyatlarının altına koyulan para görselleri müşterilerin dikkatini çekiyor. Şavk, bunun tamamen babası Mehmet Yeşil'in fikri olduğunu belirterek, "Başta nasıl olacak diye anlamadım. Babam Mehmet Yeşil çizip gösterince çok güzel olduğunu düşündüm. Hem dikkat çekiyor hem de farklılık oluşturuyor. Babama bu konuda çok güveniyorum" diye konuştu.

Asya Nil Şavk, gerçek tarifleri koruyarak ve gelenekten kopmayarak gözleme kültürünü yaşatmayı sürdüreceğini ifade etti.

