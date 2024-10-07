AK Parti Kadın Kolları'ndan Filistin'e Destek ve Soykırım Açıklaması

AK Parti Kadın Kolları'ndan Filistin'e Destek Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yıl dönümünde bir basın toplantısı düzenleyerek, Filistinlilere olan desteklerini bir kez daha dile getirdi.

Ayşe Keşir, yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ve partisi olarak her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını ifade ederek; "İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı en açık ve şiddetli şekilde lanetliyoruz." dedi.

İnsanlık Dramı ve Kaybedilen Canlar

Keşir, 365 gündür zulme maruz kalan Filistin halkının sorumluluğunun tüm dünya üzerinde olduğunu belirtirken, "İsrail'in bir yıldır düzenlediği katliamlar sonucu 41 binden fazla insan hayatını kaybetti." bilgisini paylaştı. Çocukların ve kadınların büyük kayıplar verdiğine dikkat çeken Keşir, "Canlar rakam değildir. Her bir can bizim için son derece kıymetli." vurgusunu yaptı.

Global Tepkiler ve Gelecek Nesiller

Keşir, "Dünya genelinde yaşanan bu saldırılara karşı ciddi tepkiler oluştu." diyerek, Gazze'deki soykırımın etkilerinin gelecek nesiller üzerinde silinmeyecek izler bırakacağını kaydetti.

İnsani Değerler ve Süreklilik

İsrail’in uzun süreli politikalarının hedef kitlesinin kadın ve çocuklar olduğunu ifade eden Keşir, "Bu durum apaçık bir soykırım olduğunun kanıtıdır." dedi. Ayrıca, "Bir yıldır akan kanın durması için bu davanın takipçileriyiz." sözleriyle, süregelen mücadelelerinin altını çizdi.

Canları Anmak ve Yaraların Unutulmaması

Toplantının ardından, AK Parti Kadın Kolları, "Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl" isimli panonun önünde katledilenlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.