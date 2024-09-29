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AK Parti'li Ömer İleri Düzce'de Siber Güvenlik Vizyonunu Açıkladı

Ömer İleri, Düzce'de yaptığı konuşmada, siber güvenlik alanında önemli adımlar atılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 13:15
AK Parti'li Ömer İleri Düzce'de Siber Güvenlik Vizyonunu Açıkladı

Ömer İleri, Düzce'de 'Türkiye Buluşmaları' Programında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Düzce'de düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programında önemli açıklamalarda bulundu. Ileri, gelecek yasama yılında siber güvenlik alanında yeni bir kurumun hayata geçirileceğini duyurdu.

Açıklamalarının Detayları

Düzce ilinde Melek Şimşek, Ercan Öztürk, Yahya Çelik, Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Ali İnci ve Murat Kaya gibi milletvekilleri ile birlikte bir araya gelen İleri, burada düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına bilgi verdi.

İleri, AK Parti'nin vatandaşla daima iç içe olduğunu ve iktidarda oldukları 23 yıllık süreçte çeşitli alanlarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye'nin gücünü ve vizyonunu vurgulayan İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı ve Hedefler

İleri, Türkiye'nin geleceği için önemli hedefler belirlediklerini dile getirerek, "Dünyada ilk 10 devlet arasında olma hedefi var. Ayrıca, ülke içindeki siyasi anlayışın normalleşmesi ve küresel adaletin sağlanması gibi hedeflerimiz de bulunuyor" dedi.

Siber Vatan Projesi

Siber güvenlikle ilgili uzun süredir çalıştıklarını ve önemli gelişmeler kaydettiklerini belirten İleri, özellikle son süreçte yaşanan siber saldırılara değinerek, "Siber vatan kavramını hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Ekonomik Vizyon

İleri, önümüzdeki dönemlerde sürdürülebilir ekonomik büyümeye yönelik enflasyon, istihdam ve dış ticaret konularında güzel sonuçlar alacaklarını ifade etti. "Yakın zamanda tek haneli enflasyon hedeflemekteyiz" dedi. Son olarak, önümüzdeki yasama yılında siber güvenlik alanında yeni bir yapı oluşturacaklarını müjdeledi.

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