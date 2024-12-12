AK Parti'li Yıldırım'dan Suriye'de İslami ve Irkçılıkla Mücadele Müjdesi

İslamofobi ve Irkçılık İncelemesi Suriye’de Başlıyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Suriye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, "Biz de inşallah yakında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu olarak o bölgedeki incelemelerimizi yapacağız. Oradaki insanlık dışı muamelelerin hepsini tüm dünyaya yeniden göstereceğiz. Görmeyenlere göstereceğiz," şeklinde konuştu.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Yeni Bir Çağ

Yıldırım, 10 Aralık 1948'te kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin bugün geçerliliğini yitirdiğini belirtti ve yeni bir insanlık çağına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bu yeni çağın kapılarını aralayacak kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Yıldırım, Erdoğan’ın Suriye'deki zulümden kaçan insanlara ülkenin kapılarını açarak büyük bir vicdan örneği sergilediğini kaydetti.

Sınırlar Aşılırken Özgürlük Umudu

Adem Yıldırım, Türkiye’nin bölgedeki rolü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği altında Suriye’nin yeniden şekilleneceğini aktardı. "Suriyeliler, artık Suriye’ye özgürce koşmaya başlıyor. Sınır kapılarına, Şam’a, Halep’e bakın; Suriye'nin farklı illerine giden insanlar adeta özgürlüklerine koşuyorlar," dedi.

Eleştiriler ve Siyasi Çizgi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik Eleştirilerini de değerlendiren Yıldırım, "Böyle bir siyaset, dış politika anlayışıyla bu ülkeyi nasıl yönetmeye kalkıyorlar, anlayabilmiş değilim. Çok komik ve ucuz bir siyaset," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Suriye’deki insan hakları ihlallerini tüm dünyaya göstereceklerini vurgulayan Yıldırım, "Zalimlik, hainlik, diktatörlük, hukuksuzluk, insan hakları ihlali nedir, bunu hep birlikte göstermiş olacağız," dedi.