AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi Enerji Dolu Anlarla Gerçekleşti

AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi Yapıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terörsüz bir Türkiye ile güçlü bir demokrasi ve ekonomi hedeflerini savunarak, "Durmak yok, yola devam." mesajını verdi. Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başarıda Kadınların Rolü

Ala, kongrede yaptığı konuşmada AK Parti'nin Türkiye'deki başarılarının altında yatan en önemli faktörün kadınların katkısı olduğunu belirtti. Şanlıurfalılara, bu başarıda üstlendikleri rol nedeniyle teşekkür eden Ala, "Türkiye'de çok büyük başarılara imza attık, çok hızlı mesafeler aldık, bütün bunları birlikte gerçekleştirdik." dedi.

Ayasofya'nın İbadete Açılışı

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını hatırlatarak, bu tarihi olayda Erdoğan’ın imzası ve salonu dolduran kalabalığın iradesinin önemli olduğunu vurguladı. "Ülkeyi Türkiye Yüzyılı hedefleriyle buluşturacak ve bu yolda ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kardeşlik ve Birlik Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye'nin kaderini değiştirmenin kolay olmadığını ve kimsenin kardeşliği bozmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Usta, "Dönem dönem birileri bu ülkeyi yıkmaya çalıştı ama asla başarılı olamadılar." diyerek birliğin önemini vurguladı.

Geleceğin Türkiye’sini Birlikte İnşa Edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, tazelenen ve yenilenen bir güçle AK Parti'nin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirtti. "Türkiye Yüzyılı'nın ilk büyük kongresinde inşallah Şanlıurfa damgasını vuracak." dedi.

Kongrenin Hayırlı Olmasını Dilediler

TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, Şanlıurfa'nın liderini bağrına basmaya hazır olduğunu ifade etti. AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi ise, kongrenin ardından durmadan çalışacaklarını belirtti.