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AK Parti Sözcüsü Çelik, TEKNOFEST Adana'da Gençleri Destekledi

Ömer Çelik, TEKNOFEST'te gençlerin teknolojiyi insanlık için kullanma iradesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:57
AK Parti Sözcüsü Çelik, TEKNOFEST Adana'da Gençleri Destekledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TEKNOFEST Adana Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğini ziyaret etti. Gençlerin teknolojiyi insanlığın yararına kullanma çabalarına dikkat çekti.

Teknolojinin Önemine Vurgu

Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Teknolojiyi öldürmek ve medeniyeti yok etmek için kullananlar karşısında, Türkiye'nin gençleri bütün dünyaya iyilik, adalet, barış ve insanı yaşatma iradesi ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirildi. Ülkemizin teknoloji alanında kat ettiği mesafeleri gösteren TEKNOFEST, gençlerin gelecekteki rolünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. Çelik, ziyaret ettiği AA standında açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. Çelik, ziyaret ettiği AA standında açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. Çelik, ziyaret ettiği AA standında açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. Çelik, ziyaret ettiği AA standında açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. Çelik, ziyaret ettiği AA standında açıklama yaptı.

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