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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sert Yanıt

Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini siyasi cehalet olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:39
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sert Yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana yöneltilen eleştirileri değerlendirerek, "Bu ifadeler, siyasi cehalet ve saygısızlık örneğidir" dedi.

Özel'in Eleştirilerine Yanıt

Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özel'in 'diktatörlük' ve 'darbecilik' suçlamalarında bulunması durumunda, geçmişteki her darbedeki CHP'nin siyasi durumu ile hesaplaşması gerektiğini vurguladı. Çelik, "Özgür Özel, partisi içindeki genel başkanlık yeterliliği ile ilgili sorgulamalarla yüzleşmek yerine Cumhurbaşkanımıza saldırarak gündemi değiştirmeye çalışıyor," ifadesini kullandı.

CHP İçindeki Birlik Eksikliği

Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı'nın ulusal birlik ve beraberlik çağrısını eleştirmesinin anlamlı olmadığını belirtti. "Özgür Özel'in kendi partisinde bile birlik sağlayamadığını göz önünde bulundurarak, Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma çabalarındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz," dedi. Çelik ayrıca, siyasi hedefleri olmayanların iç karmaşalarına odaklanmaya devam edeceği mesajını verdi.

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