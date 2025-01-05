AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi Heyecanla Gerçekleşti

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi Yapıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2028 yılı hedeflerine vurgu yaptığı konuşmasında, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, "Bugün bu salonda muhteşem topluluğu gördükten sonra Türkiye, yeniden 'Haydi bismillah' demek için hazırdır," ifadelerini kullandı.

Trabzon’dan Güçlü Destek Mesajı

Elitaş, Trabzon’da oluşan heyecanın tüm Türkiye’ye yayılacağını belirterek, "Buradan aldığımız güçle, siyasette vefa, sadakat ve dava bilincinin önemini ifade etti. 2023 seçimlerinde Türk milletinin iradesinin nasıl ortaya konduğunu hatırlattı. "Mayıs seçimleri sırasında, Cumhur İttifakı karşısındaki masayı değerlendirdi. Bu masanın dengesizliğine dikkat çekerek, milletin geleceği adına sağduyulu bir seçim sonucunun ortaya çıktığını vurguladı."

Elitaş’tan Davalara Vurgu

"Milletimiz, karmaşık uluslararası süreçlerde dahi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a %52’nin üzerinde bir destek vererek, Türkiye’nin idare edilemeyeceğini göstermiştir," diyen Elitaş, kongrenin heyecanını ve birlik duygusunu sürdürme hedefiyle yola devam etme kararlılığını dile getirdi.

AK Parti’nin Hikayesi: Fedakarlık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, konuşmasında kongrelerin yenilenme ve ahit tazeleme amacı taşıdığını ifade etti. "AK Parti, birlik ve beraberliğin adresidir, ve biz daha nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz," dedi.

Teşkilatların Gücü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, teşkilatların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında durduğunu belirtti. "Cumhurbaşkanımız, arkasına dönüp bakmasın; teşkilatı daima yanında, dağ gibi duruyor!" diyerek, ulusal ve uluslararası meselelerde Türkiye’nin liderliğine vurgu yaptı.

Şen, Erdoğan’ın "Dünya beşten büyüktür" sözlerine atıfta bulunarak, zalimlere karşı duruşunun Türkiye’nin gücünün simgesi olduğunu belirtti. Kongre, AK Parti'nin birlik, beraberlik ve gelecek hedefleri doğrultusundaki kararlılığını pekiştirdi.