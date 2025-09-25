AK Parti 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' Beykoz'ta — Ahmet Büyükgümüş: 2029'da AK Belediyeciliği

AK Parti heyeti, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Beykoz'da saha çalışmaları başlattı; Ahmet Büyükgümüş 2029 hedefini ve destek mesajını yineledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:50
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile parti heyeti, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında İstanbul etabına Beykoz'dan başladı. İlk durağı Beykoz Belediye Başkanlığı olan heyet, ilçe ziyaretleri ve saha çalışmalarıyla vatandaşla buluştu.

Saha çalışmaları ve destek ziyareti

Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile görüşen Büyükgümüş, burada yaptığı açıklamada İstanbul etabı için kapsamlı bir saha programı yürüttüklerini belirtti. Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın İstanbul etabı için bugün 39 ilçenin tüm mahalle, sokak, cadde, pazar ve hanelerinde, bakanlardan milletvekillerine, genel başkan yardımcılarından MKYK üyelerine kadar çok kapsamlı bir kadroyla saha çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Büyükgümüş, ilçedeki hizmet kalitesini artırma ve yeni eserler kazandırma süreçlerinde Gürzel'in yanında olacaklarını vurgulayarak, "Değerli, güçlü ekibinin yanında olacağız. Bunu bir kez daha ifade etmek için de belediyemize gelip hayırlı olsun ziyaretinde bulunalım istedik." dedi.

2029 hedefi ve AK belediyeciliği vurgusu

Heyetle Beykoz'da saha çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti belediyeciliğinin farkını, gücünü ve millet odaklı siyaset anlayışını Beykoz'un her yerinde bu heyecanla, bu dinamizmle yakaladığımız havayla, bunu tüm İstanbul'a yayarak, 2029 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle AK belediyecilik anlayışımızı, siyasetimizi yeniden buluşturmak istiyoruz."

Büyükgümüş, Gürzel'in güler yüzlü enerjisinin ilçeye güven ve güç verdiğini, Beykoz'un bundan en üst seviyede istifade etmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Heyet ve saha temasları

Ziyarette, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcıları Selman Özboyacı ile Yahya Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Özkan Ayduğan da yer aldı.

Program kapsamında heyet, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile birlikte Soğuksu Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek esnafla sohbet etti, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi. Heyet, Zerzevatçı köyü kahvesinde ise köylülerin yol, okul ve mezarlık taleplerini dinledi ve bu taleplerin yerine getirilmesi için takipçi olacaklarını ifade etti.

