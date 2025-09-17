Akçakale'de çatı saçağı çöktü: İşçi Halil Yıldız hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yıkmaya çalıştığı iş yerine ait çatı saçağı altında kalan 52 yaşındaki işçi Halil Yıldız hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:37
Olay ve müdahale

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yıkmaya çalıştığı iş yerine ait çatı saçağının çökmesi sonucu Halil Yıldız (52) yaşamını yitirdi.

Olay, Akçakale-Şanlıurfa kara yolu Ceylanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yıldız, çalıştığı iş yerinin çatı saçağını yıkarken saçağın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla molozların altından çıkarılan Yıldız, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Halil Yıldız kurtarılamadı.

