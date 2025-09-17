Akçakale'de çatı saçağı çöktü: İşçi Halil Yıldız hayatını kaybetti
Olay ve müdahale
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yıkmaya çalıştığı iş yerine ait çatı saçağının çökmesi sonucu Halil Yıldız (52) yaşamını yitirdi.
Olay, Akçakale-Şanlıurfa kara yolu Ceylanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yıldız, çalıştığı iş yerinin çatı saçağını yıkarken saçağın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla molozların altından çıkarılan Yıldız, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Halil Yıldız kurtarılamadı.