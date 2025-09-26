Akçay: Erdoğan-Trump Görüşmesi Türkiye'nin Bölgesel Rolünü Güçlendirmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin Beklentileri

Akçay, ziyaret kapsamında Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetimini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, "(Erdoğan-Trump görüşmesi) Bu görüşmelerin bölgemizdeki barışın, huzurun tesisi bakımından da Türkiye'nin oynadığı başat role destek vermesi gerekir..." ifadelerini koruyarak görüşmenin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulundaki konuşmasının dünya vicdanını yansıttığını belirten Akçay, görüşmenin Türkiye açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inandıklarını söyledi. Akçay, yapılacak anlaşmaların iki ülke yararına olacağına ve görüşmenin "Terörsüz Türkiye" sürecine olumlu katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.

CHP'ye Yönelik Eleştiriler

CHP'yi, iç kargaşa ve çeşitli yolsuzluk iddiaları nedeniyle eleştiren Akçay, partinin bu iddialara karşı kurumsal bir çizgi çekmesi gerektiğini söyledi. Akçay, yargının son sığınak olduğunu belirterek hukuki ve siyasi mücadelenin saygıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Akçay, MHP'nin benzer durumlarda farklı bir tavır sergilediğini hatırlatarak, Bayrampaşa Belediyesi'ne ilişkin operasyonda adı geçen MHP üyelerinin disiplin süreciyle ihraç edildiğini, 2010'da Aytaç Durak örneğinde ise partinin "Aklan gel" yaklaşımını benimsediğini anlattı. "Masumiyet karinesi esastır" yaklaşımını koruduklarını da sözlerine ekledi.

Akçay'ın açıklamaları, Manisa'da gerçekleştirilen ziyaret ve gündem değerlendirmeleri çerçevesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay (solda), Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın (sağda) ve yönetim kurulunu ziyaret etti.