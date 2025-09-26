Akçay: Erdoğan-Trump Görüşmesi Türkiye'nin Bölgesel Rolünü Güçlendirmeli

MHP'li Erkan Akçay, Erdoğan-Trump görüşmesinin bölgesel barışa ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine katkı sağlamasını beklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:42
Akçay: Erdoğan-Trump Görüşmesi Türkiye'nin Bölgesel Rolünü Güçlendirmeli

Akçay: Erdoğan-Trump Görüşmesi Türkiye'nin Bölgesel Rolünü Güçlendirmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin Beklentileri

Akçay, ziyaret kapsamında Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetimini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, "(Erdoğan-Trump görüşmesi) Bu görüşmelerin bölgemizdeki barışın, huzurun tesisi bakımından da Türkiye'nin oynadığı başat role destek vermesi gerekir..." ifadelerini koruyarak görüşmenin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulundaki konuşmasının dünya vicdanını yansıttığını belirten Akçay, görüşmenin Türkiye açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inandıklarını söyledi. Akçay, yapılacak anlaşmaların iki ülke yararına olacağına ve görüşmenin "Terörsüz Türkiye" sürecine olumlu katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.

CHP'ye Yönelik Eleştiriler

CHP'yi, iç kargaşa ve çeşitli yolsuzluk iddiaları nedeniyle eleştiren Akçay, partinin bu iddialara karşı kurumsal bir çizgi çekmesi gerektiğini söyledi. Akçay, yargının son sığınak olduğunu belirterek hukuki ve siyasi mücadelenin saygıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Akçay, MHP'nin benzer durumlarda farklı bir tavır sergilediğini hatırlatarak, Bayrampaşa Belediyesi'ne ilişkin operasyonda adı geçen MHP üyelerinin disiplin süreciyle ihraç edildiğini, 2010'da Aytaç Durak örneğinde ise partinin "Aklan gel" yaklaşımını benimsediğini anlattı. "Masumiyet karinesi esastır" yaklaşımını koruduklarını da sözlerine ekledi.

Akçay'ın açıklamaları, Manisa'da gerçekleştirilen ziyaret ve gündem değerlendirmeleri çerçevesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay (solda), Manisa Gazeteciler Cemiyeti...

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay (solda), Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın (sağda) ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay (solda), Manisa Gazeteciler Cemiyeti...

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avcılar'da Silahlı Saldırı: Marketten Dönen Kişi Ağır Yaralandı
2
Leman karikatür davasında 4 sanık adli kontrolle tahliye edildi
3
İddia: ABD, Gazze Yönetimini Geçici Olarak Tony Blair'e Vermeyi Planlıyor
4
Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
5
Samsun'da Karekod Denetimi: Kemal Yılmaz İlkadım'da İnceledi
6
Sivas'ta trafik kazası: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi defnedildi
7
Kayseri'de eski hükümlü Oğuz Abbas, devlet desteğiyle 6 yıldır hayvancılık yapıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?