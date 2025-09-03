DOLAR
Akdeniz'de 7 Göçmen Kayboldu: Aurora Sar 41 Kişiyi Kurtardı

Aurora Sar adlı STK gemisi Akdeniz'de 41 göçmeni kurtardı; göçmenler botlarında 7 kişinin denize düşerek kaybolduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:04
Akdeniz'de 7 göçmenin kaybolduğu bildirildi

Akdeniz'i geçmeye çalışırken bir sivil toplum kuruluşuna ait Aurora Sar isimli tekne tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler, teknelerindeki 7 kişinin denizde kaybolduğunu ifade etti.

Kurtarma ve göçmenlerin ifadeleri

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, söz konusu STK'nın Aurora Sar isimli teknesi, Akdeniz'i geçmeye çalışan 41 göçmeni kurtararak Lampedusa Adası'na getirdi. Kurtarılan göçmenler, içinde bulundukları botta 7 kişinin daha olduğunu belirtti.

Göçmenler, botun Libya'dan denize açıldığını, ilk gece 2 kişinin, ertesi gece de 5 kişinin denize düşerek kaybolduğunu ifade etti.

Resmi veriler ve Orta Akdeniz rotası

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye yılın başından 2 Eylül'e kadar denizi aşarak gelen göçmen sayısı 43 bin 580 oldu. Geçen yıl aynı dönemde gelen düzensiz göçmen sayısı 42 bin 544 olarak kaydedilmişti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, yılın başından eylül ayına kadar olan dönemde 816 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

Orta Akdeniz'deki sorunlar ve STK'lerin rolü

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gösteren rotalardan biri. Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan göçmenlere müdahale eden ekipler yerine, bu güzergahta çoğunlukla Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarma operasyonu yapıyor.

STK'ler, Avrupa Birliği üyesi bazı devletlerin güvenli liman tanımamasından dolayı kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor. Ayrıca, STK'ler 2023'ten bu yana İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümetin getirdiği düzenlemeler nedeniyle operasyon yürütmede zorluklar yaşadıklarını belirtiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yerler genellikle Lampedusa Adası ve Malta oluyor.

Ölüm nedenleri ve trajedinin boyutu

Teknelerin alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması nedeniyle yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi sebeplerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

