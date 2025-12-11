DOLAR
“Bir Orkestranın İzinde” Long Play'de En İyi Belgesel Film Ödülünü Kazandı

Musa Ak yönetimindeki “Bir Orkestranın İzinde” belgeseli, Long Play Müzik Filmleri Festivali'nde En İyi Belgesel Film ödülüne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:42
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Musa Akın yönetmenliğini üstlendiği “Bir Orkestranın İzinde” belgeseli, Long Play Müzik Filmleri Festivalinde En İyi Belgesel Film ödülüne layık görüldü.

Belgeselin odağı ve yönetmen kadrosu

KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak ile KBÜ doktora öğrencisi ve Öğr. Gör. Hasan Basri Özdemirin ortak yönetmenliğini yaptığı yapım, Türkiye’nin ilk kızlar orkestrasının hikâyesini merkeze alıyor ve gösterildiği festivallerde dikkat çekmeye devam ediyor.

Festival ve ödül töreni

İstanbul'da düzenlenen festival üç gün boyunca gösterimler, söyleşiler ve atölye programlarıyla sinema ve müzik tutkunlarını buluşturdu. Ödül töreninde En İyi Belgesel Film ödülü, oyuncu Fadik Sevin Atasoy tarafından belgeselin karakterlerinden Ezel Gönül Acar'a takdim edildi.

Ezel Gönül Acar, konuşmasında 55 yıl önce başlayan müzik yolculuklarını görünür kılan yönetmenlere ve emeği geçen ekibe teşekkür ederek belgeselin bugün birçok ödülle taçlanmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

