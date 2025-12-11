Diyarbakır Bağlar'da Evini Ateşe Verdi: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Bağcılar Mahallesi, 1208’ Sokak

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ailesiyle tartışan bir şahsın evini ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1208’ Sokaktaki 9 katlı apartmanın 1’inci katında yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bina sakini 3 kişi dumandan etkilendi ve dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

Olayın, ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe vermesi sonucu meydana geldiği, şahsın çocuklarını alıp evden ayrıldığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAĞLAR İLÇESİNDE AİLESİYLE TARTIŞAN ŞAHIS, EVİNİ ATEŞE VERDİ.