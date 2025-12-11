DOLAR
Diyarbakır Bağlar'da Evini Ateşe Verdi: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır Bağlar'da ailesiyle tartışan kişinin evini ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi; itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:42
Bağcılar Mahallesi, 1208’ Sokak

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ailesiyle tartışan bir şahsın evini ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1208’ Sokaktaki 9 katlı apartmanın 1’inci katında yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bina sakini 3 kişi dumandan etkilendi ve dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

Olayın, ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe vermesi sonucu meydana geldiği, şahsın çocuklarını alıp evden ayrıldığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

