Diyarbakır'da İtfaiye Merdivenle Eve Girdi — Uyuyan 15 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Diyarbakır'da İtfaiye Merdivenle Eve Girdi, Uyuyan Çocuk Bulundu

Yenişehir'de kapı açılmayınca 112'ye ihbar yapıldı

Diyarbakırın Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde yaşanan olay, mahallede kısa süreli panik yarattı. Merkez Şehitlik Mahallesi 40. Sokak'ta bulunan binanın 6'ncı katındaki dairede, kapıyı açmayan çocuğun durumu üzerine aile 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olayda; anne, çocuğunu okuldan almak üzere dışarı çıktıktan sonra, içeri girmek istediğinde kapının açılamaması üzerine yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdiven uzatarak daireye çıktı. Ekipler, içeri girip yaptıkları incelemede 15 yaşındaki S.S.'nin uyuduğunu tespit ederek çocuğu uyandırdı ve kapıyı açtı.

Olay herhangi bir olumsuz durum olmadan sonlanırken, ekiplerin hızlı müdahalesi mahallede rahatlama sağladı.

