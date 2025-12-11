Yılmaz Tunç: Anayasa Borcumuzu Demokratik ve Katılımcı Şekilde Ödeyeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıda TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Serap Yazıcı Özbudun ile TİHEK Başkanı Fahrettin Altun yer aldı.

Atılan adımlar ve hak temelli reformlar

Tunç, son 23 yılda atılan adımların Türkiye'yi yüksek standartlı demokrasi hedefine taşıyan köklü dönüşümün yapı taşları olduğunu vurguladı. Anayasanın 90. maddesindeki değişiklikle usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmaların önceliğini düzenlediklerini belirtti.

Bilgi edinme hakkına ilişkin olarak, 2003 yılında yürürlüğe giren 4982 sayılı kanun ile başlayan sürecin, 2010 Anayasa değişikliği ile anayasal güvenceye kavuşturulduğunu; böylece vatandaşların devlete erişim, denetim ve katılımının daha şeffaf bir zemine oturtulduğunu söyledi.

Tunç, vatandaşların başvurularını AİHM'e gitmeden önce ülke içinde yapabilmesini sağlayan bireysel başvuru hakkı ile idari eylemler sonucu hak kaybı yaşayanlara yönelik kurumsal takip mekanizması olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ihdas edildiğini, ayrıca insan onurunu koruyan ve eşitlik ilkesini güçlendiren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)'un hayata geçirildiğini anlattı.

Yargı yapısı ve diğer reformlar

Anayasa değişiklikleriyle kadın hakları ve çocuk hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlükleri güçlendiren reformların halkın onayıyla uygulamaya geçtiğini belirten Tunç, hukuk devleti ilkesini güçlendiren yapısal reformlara dikkat çekti. Bu kapsamda Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkemesi'nin yapısına yönelik daha demokratik düzenlemeler hayata geçirildi.

Tunç, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılmasından Milli Güvenlik Kurulu'nun sivilleştirilmesine, askeri yargının kaldırılmasından sıkıyönetim ilanına izin veren Anayasa maddesinin kaldırılmasına ve darbecilerin yargılanmasına engel olan Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılmasına kadar uzanan önemli adımlar atıldığını söyledi.

Hedef: Demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa borcu

'Bizim hedefimiz, Türkiye Yüzyılı’nı darbe ürünü bir anayasayla değil, temel hak ve özgürlükleri önceleyen yeni bir toplum sözleşmesiyle karşılamak, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa borcumuzu milletimize ödemektir.'

Tunç, insan hakları alanında yürütülen çalışmaların ülkenin demokratik standartlarını yükselten önemli reformlar olduğu ve söz konusu toplantının tüm kurumların aynı masa etrafında buluştuğu bir platform olarak ortak aklı ve kurumsal iş birliğini güçlendireceğine inandığını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı. Bugün yapılacak değerlendirmelerin hem mevcut çalışmalara yön vereceğini hem de Türkiye'nin insan hakları standartlarını daha ileri taşıyacak yeni adımların önünü açacağını ifade etti.

