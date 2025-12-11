AKİB Genel Kurulu 13 Aralık’ta: Başkan Ali Hızar Tek Aday

AKİB Olağanüstü Genel Kurulu 13 Aralık’ta

Dordrecht'te toplanıyor — Başkan Ali Hızar tek aday

Avrupa’da yaşayan yaklaşık 400 bin Kayserilinin en güçlü temsil yapısı olan AKİB-Avrupa Kayserili İşverenler Birliği, Olağanüstü Genel Kurulu için 13 Aralık’ta Hollanda’nın Dordrecht şehrindeki AKİB Hizmet ve İrtibat Ofisi’nde bir araya geliyor.

Genel kurul, Avrupa saatiyle 14.00’te hem fiziki hem de online katılımla gerçekleştirilecek. Mevcut Kurucu Başkan Ali Hızar, genel kurulda tek aday olarak güven tazeleyecek.

Tek aday olan Başkan Ali Hızar, yapılacak seçim sonrası yönetimi güçlendirmek amacıyla yeni yönetime 4-5 isim takviyesi yapmayı planlıyor. Hedef, AKİB’in sahip olduğu büyük potansiyeli daha etkin kullanacak kurumsal yapıyı oluşturmak.

Bu kritik genel kurul, sadece bir seçim süreci olmaktan öte, Avrupa’daki Kayserili iş dünyasının geleceğini belirleyecek stratejik bir adım olarak görülüyor. Yeni dönemde AKİB’in hem Avrupa genelinde hem de Türkiye’de ticaret, yatırım, sosyal etkileşim ve şehir tanıtımına yönelik projeleri daha geniş bir vizyonla hayata geçirmesi bekleniyor.

13 Aralık’taki buluşmanın, Avrupa’daki Kayserili iş insanlarının birlik içinde daha güçlü adımlar atmasına, yeni yatırım köprülerinin kurulmasına ve 400 bin kişilik diaspora kitlesinin sesinin Avrupa’da daha gür duyulmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

