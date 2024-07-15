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AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaşlarına yönelik önemli açıklama!

Milyonlarca emeklinin gözü, yapılacak olan düzenlemeye çevrildi. Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı için yaptıkları çalışmanın son aşamasını bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacaklarını belirtti. Yapılan analizler sonucu ortaya çıkan rakamlar ve alternatifler değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 16:03
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaşlarına yönelik önemli açıklama!

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağız. Emekli maaşına dair düzenlemenin vergi paketinde yer alacağını düşünüyoruz, yarın Meclis’e sunabiliriz." ifadelerini kullandı. Altı aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı rakamların ortaya çıktığını vurgulayan Güler, şu şekilde devam etti:

"Geçen hafta kanun teklifimizi sunarken bu konuyu da dile getirmiştik. Bu hafta sonu Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanımız, Sosyal Güvenlik Bakanımız ve genel başkan vekillerimizle bir araya geldik. Ortaya çıkan bazı rakamları bu akşam Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Tahmin ediyorum yarın vergi mevzuatını da ekleyerek, Meclis Başkanlığına sunmayı düşünüyoruz. Bu konunun netleşeceğini ifade edebilirim."

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