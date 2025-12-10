Aksaray’a 118 Yeni Güvenlik Aracı: Emniyet ve Jandarma Filosu Güçlendi

Aksaray’a 118 yeni araç hizmete alındı

Emniyet ve jandarma filoları güçlendirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Aksaray emniyeti ve jandarmasına tahsis edilen 118 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Tören 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. İlk açıklamada araçlardan 85’i emniyet, 33’ü jandarmaya verildiği bildirildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu törende yaptığı konuşmada, "118 araç Aksaray’a geldi. 35’i jandarma 85’i emniyet olmak üzere güvenlik filomuzu daha da güçlendirmiş olduk. Bu araçlarla birlikte devriyelerimizi artıracağız, sokak sokak, cadde cadde Aksaray’ın her yerinde devriyelerimiz artacak. Allah’ın izniyle suç ve suçlularla mücadele anlamında çok daha güçlü bir filomuz olacak" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Kumbuzoğlu, polis telsizinden anons yaparak polis memurlarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

