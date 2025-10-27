Aksaray'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı — 4 Kişi Yaralandı

Kaza Detayları

İl merkezindeki Çiftlik Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücülüğünü Abdulkadir B. (44)'nin yaptığı 68 FK 801 plakalı otomobil ile içinde hasta bulunan ve sürücüsü Behzat K. (58) olan 68 AAR 071 plakalı ambulans çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da şarampole yuvarlandı.

Müdahale ve Yaralılar

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil ve ambulans sürücüleri ile ambulanstaki sağlık görevlileri Aliye K. (30) ve Müjde C. (26) olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ile ambulanstaki iki hasta, başka bir ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Abdulkadir B.'nin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.