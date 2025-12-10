Aksaray'da Bankalar Caddesi'ndeki Trafoda Şase Kaynaklı Yangın Söndürüldü

Aksaray'da trafoda şase nedeniyle yangın paniği

Bankalar Caddesi'ndeki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Olay yeri: Aksaray, Bankalar Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan elektrik panosu.

Edinilen bilgiye göre elektrik trafosunda şase nedeniyle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar paniğe kapılarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve MEDAŞ ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri trafodaki yangına köpük sıkarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

İtfaiyenin yaptığı incelemede yangının şase sonucu çıktığı tespit edilirken, yangının söndürülmesinin ardından çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

