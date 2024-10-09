Aksaray'da Öğrenci Servisi ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı

Aksaray'da Kaza: Öğrenci Servisi ile Tır Çarpıştı

Aksaray'da gerçekleşen trafik kazasında, bir öğrenci servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu toplamda 6 kişi yaralandı. Olay, Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

Kaza, Sabri Keskin yönetimindeki 68 S 0310 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Kadir Köse kontrolündeki 51 KP 632 plakalı tırın çarpışmasıyla gerçekleşti. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar

Kazada yaralanan kişiler arasında minibüs sürücüsü Keskin ile öğrenciler Melike Y., Rana Y., Esma T., Sümeyye Ç. ve Şevval A. bulunmaktadır. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır.

Sağlık Durumu

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Aksaray'da öğrenci servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.