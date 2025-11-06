Aksaray'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Aksaray-Ankara karayolunun 4. kilometresinde tır ile otomobilin yan yana çarpışması sonucu otomobil devrildi; 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:19
Aksaray'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Aksaray’da meydana gelen kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilin devrilmesiyle 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara karayolunun 4. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine sol şeritten seyreden Salim Ö. (53) idaresindeki 68 AG 019 plakalı otomobil, aynı istikamete sağ şeritten ilerleyen Erkan A. (53) yönetimindeki 06 VG 283 plakalı tır ile yan yana çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil önce refüje sonra da karşı şeride geçerek devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Üçler K. (49) ve Dede K. (47) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. Polis, kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

