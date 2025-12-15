Akşehir'de Yeni İlçe Sağlık Binasında Sona Doğru

Kaymakam Mustafa Yiğit, Seyran Mahallesi'ndeki inşaatta incelemelerde bulundu

Konya'nın Akşehir ilçe Kaymakamı Mustafa Yiğit, Akşehir Seyran Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni ilçe sağlık binasında incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Günay'dan bina inşaatının mevcut durumu, fiziki kapasitesi ve tamamlandığında sunulacak sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Yiğit, çalışmaların titizlikle yürütülmesini istedi.

Yetkililer, yeni hizmet binasının ilçenin artan nüfusu ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı göz önünde bulundurularak projelendirildiğini belirtti. Modern mimari anlayışla inşa edilen binada aile hekimliği birimleri, koruyucu sağlık hizmetleri alanları ve idari birimlerin yer alacağı; vatandaşların kolay erişimini sağlayacak donanımların bulunacağı ifade edildi.

Projeye ayrıca engelli ve yaşlı bireylerin rahatlıkla hizmet alabilmesi için gerekli tüm düzenlemelerin dahil edildiği kaydedildi.

Kaymakam Yiğit, sağlık yatırımlarının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yeni İlçe Sağlık Binası'nın tamamlanmasıyla birlikte Akşehir'de sağlık hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulacağını vurguladı.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇE KAYMAKAMI MUSTAFA YİĞİT, AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN YENİ İLÇE SAĞLIK BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.