DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Akşehir'de Yeni İlçe Sağlık Binasında Sona Doğru

Kaymakam Mustafa Yiğit, Akşehir Seyran Mahallesi'ndeki yeni ilçe sağlık binasında inceleme yaptı; modern ve erişilebilir hizmet alanlarıyla sağlık hizmetleri güçlenecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:30
Akşehir'de Yeni İlçe Sağlık Binasında Sona Doğru

Akşehir'de Yeni İlçe Sağlık Binasında Sona Doğru

Kaymakam Mustafa Yiğit, Seyran Mahallesi'ndeki inşaatta incelemelerde bulundu

Konya'nın Akşehir ilçe Kaymakamı Mustafa Yiğit, Akşehir Seyran Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni ilçe sağlık binasında incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Günay'dan bina inşaatının mevcut durumu, fiziki kapasitesi ve tamamlandığında sunulacak sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Yiğit, çalışmaların titizlikle yürütülmesini istedi.

Yetkililer, yeni hizmet binasının ilçenin artan nüfusu ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı göz önünde bulundurularak projelendirildiğini belirtti. Modern mimari anlayışla inşa edilen binada aile hekimliği birimleri, koruyucu sağlık hizmetleri alanları ve idari birimlerin yer alacağı; vatandaşların kolay erişimini sağlayacak donanımların bulunacağı ifade edildi.

Projeye ayrıca engelli ve yaşlı bireylerin rahatlıkla hizmet alabilmesi için gerekli tüm düzenlemelerin dahil edildiği kaydedildi.

Kaymakam Yiğit, sağlık yatırımlarının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yeni İlçe Sağlık Binası'nın tamamlanmasıyla birlikte Akşehir'de sağlık hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulacağını vurguladı.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇE KAYMAKAMI MUSTAFA YİĞİT, AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN...

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇE KAYMAKAMI MUSTAFA YİĞİT, AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN YENİ İLÇE SAĞLIK BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇE KAYMAKAMI MUSTAFA YİĞİT, AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Devlet Bahçeli: Türk Dili Milli Varlığın Temel Sütunudur

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi