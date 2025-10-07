Al Sani Şarm eş-Şeyh'e gidiyor — Katar Gazze ateşkes müzakereleri

Al Sani Şarm eş-Şeyh'e gidiyor — Katar Gazze ateşkes müzakerelerine katılıyor

Gelişme

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere katılmak üzere yarın sabah Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentine gidecek.

Açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı açıklamada, Mısır’daki görüşmelerin bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşeceğini belirtti.

Ensari, Al Sani’nin toplantılara katılımının arabulucuların Gazze Şeridi’ndeki yıkıcı saldırıları sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşma yönündeki kararlılığını yeniden ortaya koyduğunu vurguladı.

Amacı

Toplantıların odağı, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması için yürütülen diplomatik çabaların hızlandırılması ve uluslararası aktörler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi olarak açıklandı.