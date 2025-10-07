Al Sani Şarm eş-Şeyh'e gidiyor — Katar Gazze ateşkes müzakereleri

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerine katılmak üzere yarın sabah Şarm eş-Şeyh'e gidecek.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:48
Al Sani Şarm eş-Şeyh'e gidiyor — Katar Gazze ateşkes müzakereleri

Al Sani Şarm eş-Şeyh'e gidiyor — Katar Gazze ateşkes müzakerelerine katılıyor

Gelişme

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere katılmak üzere yarın sabah Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentine gidecek.

Açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı açıklamada, Mısır’daki görüşmelerin bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşeceğini belirtti.

Ensari, Al Sani’nin toplantılara katılımının arabulucuların Gazze Şeridi’ndeki yıkıcı saldırıları sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşma yönündeki kararlılığını yeniden ortaya koyduğunu vurguladı.

Amacı

Toplantıların odağı, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması için yürütülen diplomatik çabaların hızlandırılması ve uluslararası aktörler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi olarak açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Restorasyon Sırasında Bina Çöktü: 2 Ölü, 10 Yaralı
2
ODTÜ'de 'Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında' Filistin Sergisi Açıldı
3
Macron: Hamas'ın Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Barış İçin Belirleyici Fırsat'
4
YÖK Başkanı Özvar'dan SDÜ'deki 'Gazze Köprüsü'ne Kutlama
5
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
6
Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi
7
Boko Haram'ın Gwoza Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı